Бояновский Людовик-Леопольд Леопольдов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бояновский
- Имя
- Людовик-Леопольд
- Отчество
- Леопольдов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45405. БОЯНОВСКІЙ, ЛЮДОВИКЪ-ЛЕОпольдъ Леопольдовъ. Жит. г. Варшавы, 19 л.; — М. С. 24 уч. г. Варшавы (во 2 р.), 4 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 27 Мая 905. | 904 95251 1647 У.
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