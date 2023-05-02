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Кравчик Марианна Шимонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравчик
Имя
Марианна
Отчество
Шимонова
Дата исполнения приговора
16 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
83695. КРАВЧИКЪ, МАРІАННА ШИМОнова, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. Буйновъ, гм. Злочевъ, Сѣрадзск. у.; — Калишск. О. С., 15 Марта 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 1½ г., съ зач. 4½ м. предв. заключ. Исп. 16 Апр. 911. | 907 14086 1655 У. | 903 13959 169 М. | 904 33804 170 М. | 900 33518 169 М. | 904 4859 169 М. | 95 78503 169 М.

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