Чайковский Валентин Казимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чайковский
- Имя
- Валентин
- Отчество
- Казимирович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7947. ЧАЙКОВСКИЙ, ВАЛЕНТИН КАЗИМИРОВИЧ, 32 л., Гр. Нешавск. у., в. и д. Осенитины,; Н. С. 2 отд. Московско-Заставск. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 28 дек. 919.
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