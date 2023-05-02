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Чайковский Валентин Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чайковский
Имя
Валентин
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7947. ЧАЙКОВСКИЙ, ВАЛЕНТИН КАЗИМИРОВИЧ, 32 л., Гр. Нешавск. у., в. и д. Осенитины,; Н. С. 2 отд. Московско-Заставск. р-на г. Москвы, Кража, лиш. св. 6 м., Исп. 28 дек. 919.

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