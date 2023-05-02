Никитина Ольга Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитина
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27161. НИКИТИНА, ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, 29 л. Гр. Вологодск. у., Нестеровск. в., д. Давыдовой; — Н. С. 5 уч. Вологодск. у. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 25 дек. 920.
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