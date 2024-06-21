Арчаков Василий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арчаков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129643. АРЧАКОВЪ, ВАСИЛІЙ ПАВловъ. К. Оренбург. у., Бѣлозерск. в., д. Любовки, 16 л.; — Г. С. 2 уч. г. Оренбурга 3 Сент. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 25 Сент. 909.
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