Винокуров Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокуров Василий Степанов

Винокуров Василий Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Винокуров
Имя
Василий
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
11 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
Источник
Скан
Оригинальная запись
36617. ВИНОКУРОВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕпановъ. К. Верхотур. у., в. и зав. Нижняго Тагила, 19 л.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 139, 149, 152, 977, 13, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Курганск. у. отъ 13 Нояб. 908 г., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 11 Февр. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.