Редров Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8185. РЕДРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Лужск. у., Бутковск. в., д. Речки. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 85, 188, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек. 923.
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