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Редров Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редров
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8185. РЕДРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 26 л., Лужск. у., Бутковск. в., д. Речки. Бывш. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 85, 188, лиш. св. 1 г. Исп. 12 дек. 923.

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