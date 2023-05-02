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Климов Даниил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Даниил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
21 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
39609. КЛИМОВЪ, ДАНІИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. Канск. у., Устьянск. в., д. Огурцовъ, 44 л., рд. Мещов. у., въ М. Серпейскѣ; — М. С. 2 уч. г. Красноярска, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 21 Февр. 909. | 92 111873 1642 У.

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