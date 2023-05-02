Абрамова Пелагея
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абрамова
- Имя
- Пелагея
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18. АБРАМОВА, ПЕЛАГЕЯ, 34 л. Гр. Городокск. у., Козьянск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Городокск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. и 5 м. условно. Исп. в нояб. 919.
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