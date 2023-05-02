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Огарков Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огарков
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
04 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 300
Источник
Скан
Оригинальная запись
105922. ОГАРКОВЪ. СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Агарковъ). К. изъ сс.-поселен. Тара, у., Озер-нинск. в., д. Бородиной, 48 л., рд. Ливенск. у., въ д. Сырномъ Колодцѣ; — Тобольск. О. С, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 909. 99 71272 170¹ М. | 87 120 169 М. 89 17138 170 М. | 86 36018 177 М. 88 90075 174 М.

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