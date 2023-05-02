Огарков Семен Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огарков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105922. ОГАРКОВЪ. СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Агарковъ). К. изъ сс.-поселен. Тара, у., Озер-нинск. в., д. Бородиной, 48 л., рд. Ливенск. у., въ д. Сырномъ Колодцѣ; — Тобольск. О. С, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 4 Мая 909. 99 71272 170¹ М. | 87 120 169 М. 89 17138 170 М. | 86 36018 177 М. 88 90075 174 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.