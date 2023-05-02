Беднин Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беднин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1660. Беднин Александр Андреевич, 28 л., Ульяновск. г., Алатырск. у. и в. Н. С. 3 уч. Читинск. окр. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 3 м. П. в. з. с. 23 июня 926.
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