Шляпникова Анастасия Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шляпникова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13054. ШЛЯПНИКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 41 г., Пермск. г. и у., Егошевск. в. и с. Н. С. 3 уч. г. Читы. Ст. 140, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 29/ХІ—26.
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