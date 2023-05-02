Тренин Василий Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тренин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140109. ТРЕНИНЪ, ВАСИЛІЙ АНТОНОВЪ. К. Нижегород. г., Макарьев. у., Богородск. в., д. Высоковки, 45 л.; — З. Н. 1 уч. Буинск. у. 1 Окт. 909, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 6 Окт. 909.
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