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Кошкаров Василий Харитонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошкаров
Имя
Василий
Отчество
Харитонович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6892. КОШКАРОВ ВАСИЛИЙ ХАРИТОНОВИЧ, 47 л., Шуйск. у., Вареевск. в., д. Ульнихи, Н. С. 6 уч. Шуйск. у., Ст. 147 ч. 2, лиш. св. 3 г., Исп. 24 мая 923.

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