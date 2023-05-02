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Крутиков Климентий Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крутиков
Имя
Климентий
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7125. КРУТИКОВ КЛИМЕНТИЙ МАРКОВИЧ, 32 л., Демянск. у., Молодецк. в., д. Масловки. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106, 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 апр. 923.

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