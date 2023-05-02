Крутиков Климентий Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крутиков
- Имя
- Климентий
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7125. КРУТИКОВ КЛИМЕНТИЙ МАРКОВИЧ, 32 л., Демянск. у., Молодецк. в., д. Масловки. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106, 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 апр. 923.
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