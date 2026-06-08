Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Николайчук Кирилл Ильин
- Фамилия
- Николайчук
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Ильин
- Библиографическая ссылка
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- Оригинальная запись
- 90533. НИКОЛАЙЧУК, КИРИЛЛ ИЛЬин. К. Новоградволын. у., Романовецк. в., д. Барбаровки, 40 л.; — Житомирск. О. С., 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 29 Нояб. 907.
- Источник
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- Дата рождения
- 1867
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