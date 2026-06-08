Николайчук Кирилл Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николайчук Кирилл Ильин

Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николайчук
Имя
Кирилл
Отчество
Ильин
Библиографическая ссылка
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Оригинальная запись
90533. НИКОЛАЙЧУК, КИРИЛЛ ИЛЬин. К. Новоградволын. у., Романовецк. в., д. Барбаровки, 40 л.; — Житомирск. О. С., 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 29 Нояб. 907.
Источник
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Дата рождения
1867

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