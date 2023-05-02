Чачанидзе Ясон Коциев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чачанидзе
- Имя
- Ясон
- Отчество
- Коциев
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 508
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155656. ЧАЧАНИДЗЕ. ЯСОНЪ КОЦІЕВЪ, К. Рачинск. у., с. Схвавы, 27 л.; — Помощн. М. С. г. Кутаиса, 16, 169, 3 п. 170¹ и 172 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 20 Марта 909 г. (169 М. — тюр. 6 м.), тюр. 7 м. Исп. 23 Марта 909.
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