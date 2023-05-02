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Нестеренко Федор Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нестеренко
Имя
Федор
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
01 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9502. Нестеренко Федор Герасимович, 30 л., Донск. окр., Семикаракорск. р., хутора Страхова. Н. С. 15 уч. Донск. окр. Ст. 150, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1 июля 926.

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