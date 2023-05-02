Бежаев Александр Елканович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бежаев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Елканович
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 476. Бежаев Александр Елканович, 51 г., Сев.-Осетинск. обл., с. Хумалаг. Сев.-Осетинск. Облсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 ч. П. в. з. с. 3/ІѴ—26.
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