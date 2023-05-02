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Бежаев Александр Елканович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бежаев
Имя
Александр
Отчество
Елканович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
476. Бежаев Александр Елканович, 51 г., Сев.-Осетинск. обл., с. Хумалаг. Сев.-Осетинск. Облсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 ч. П. в. з. с. 3/ІѴ—26.

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