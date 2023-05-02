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Макаренков Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаренков
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 февраль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 306
Источник
Скан
Оригинальная запись
88738. МАКАРЕНКОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАновъ. К. Духовщин. у., Пречистинск. в., д. Береснева- Малаго, 33 л.; — Могилев. О. С., 134, 135 и 1 п. 2 ч. 1649 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Февр. 908.

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