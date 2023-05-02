Широватов Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Широватов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 364
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12094. ШИРОВАТОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Кирсановск. у., Вяжлинск. в., д. Ильиновки; — Н. С. 6 р. Кирсановск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 1 м. пр. р. Исп. 25 авг. 920.
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