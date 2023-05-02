Пакальник Павел Христианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пакальник
- Имя
- Павел
- Отчество
- Христианович
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7392. ПАКАЛЬНИК ПАВЕЛ ХРИСТИАНОВИЧ, 27 л., Рд в г. Риге. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч 8. лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 25 окт. 923.
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