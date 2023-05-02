Нурк Владимир Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нурк
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 374
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90711. НУРКЪ, ВЛАДИМІРЪ МАРТЫновъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Карташевск. в., д. Разиной, 33 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Мая 908. | 95 100146 1655 У. | 91 82851 169 М. | 94 66575 1655 У. | 90 46234 170 М. | 92 13491 1655 У.
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