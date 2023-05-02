Бушков Алексей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13637. БУШКОВ, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., д. Замостки; — Н. С. 2 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 8 м. и 4 д. пр. з. Исп. 9 окт. 920.
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