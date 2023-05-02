Ефременко Петр Исаиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефременко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Исаиевич
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4539. ЕФРЕМЕНКО ПЕТР ИСАИЕВИЧ, 21 г. Майкопск. отд., Темиргоевск. ст., х. Сухой-Кут. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш., св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 апр. 923.
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