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Царев Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
26 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 380
Источник
Скан
Оригинальная запись
13041. ЦАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 22 л., Ельнинск. у., Павлиновск. в., д. Жданово. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 205в, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26/І—24.

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