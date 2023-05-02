Назаров Яков Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Яков
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27897. НАЗАРОВЪ, ЯКОВЪ НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ в. Тамбов. г., Спасск. у., Ачадовск. в., д. Голышевки, 65 л.; — Пензен. О. С., 1 м. 1647 У. и Уст. о сод. подъ стр., по совок. съ приг., напеч. въ 908 г. № 110680. тюр. 1½ г. Исп. 8 Дек. 908. | 905 75863 170¹ М. | 900 81314 170¹ М. | 904 35488 1653 У. | 97 83419 170¹ М. | 901 36481 170¹ М. | 92 24460 170¹ М.
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