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Иванов Ефрем Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Ефрем
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5133. ИВАНОВ ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ, 40 л., Краснококшайск. к., Моркинск. в., д. Семи-Сола. Марийск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. Исп. 20 июля 923.

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