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Панфилов Сергей Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфилов
Имя
Сергей
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9871. Панфилов Сергей Васильевич, 21 г., Ульяновск. г., Корунск. у., с. Покровской-Решетки. Ульяновск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1 нояб. 926.

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