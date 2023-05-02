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Воробьев Павел Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Павел
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45869. ВОРОБЬЕВЪ, ПАВЕЛЪ КОРНѢЕВЪ. Сельск. обыв. г. Луганска, Славяносерб. у., 19 л.; — Екатеринослав. О. С., 134, 135, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 1½ г. Исп. 19 Мая 905.

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