Бочаров Владимир Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочаров
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45400. БОЧАРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ЕГОРОВЪ. К. Курск. у., Долговск. в., с. Долгаго, 20 л.; — Харьков. О. С. (во 2 р.), 114, 4 п. 134, 140 и 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 11 Мая 905. | 900 31159 172 М.
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