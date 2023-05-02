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Бочаров Владимир Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочаров
Имя
Владимир
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45400. БОЧАРОВЪ, ВЛАДИМІРЪ ЕГОРОВЪ. К. Курск. у., Долговск. в., с. Долгаго, 20 л.; — Харьков. О. С. (во 2 р.), 114, 4 п. 134, 140 и 1 ч. 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 11 Мая 905. | 900 31159 172 М.

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