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Уваров Леонид Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уваров
Имя
Леонид
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
Источник
Скан
Оригинальная запись
140276. УВАРОВЪ, ЛЕОНИДЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Мологск. у., Станиловск. в., д. Старова, 44 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 8 Апр. 909, 173 и 176 М., тюр. 1 м. Исп. 3 Нояб 909.

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