Наконечный Яков Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Наконечный
- Имя
- Яков
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90189а. НАКОНЕЧНЫЙ, ЯКОВЪ КИРИЛловъ (онъ же Кобринскій). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Гайшна, 23 л.; — Уманск. О. С., 114,133, 134, 135, 148, 9 и 3 ч. 309 У., по отб. как. по приг., напеч. въ 907 г. № 27023 и приг., напеч. 906 г. № 87901, коимъ приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 90189, арест. отд. 1 г., съ замѣн. каторж. раб. 6 м. Исп. 20 Февр. 908. | 905 40150 169 М.
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