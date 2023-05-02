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Корташева Василиса Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корташева
Имя
Василиса
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
30 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
147734. КОРТАШЕВА, ВАСИЛИСА ПЕТрова. К. Наровчат. у. и в., с. Шадрина, 30 л.; — З. Н. 2 уч. Наровчат. у., 169, 3 п. 171 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Авг. 909.

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