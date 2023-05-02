Турченков Григорий Малахиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турченков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Малахиевич
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12199. ТУРЧЕНКОВ ГРИГОРИЙ МАЛАХИЕВИЧ, 33 л., б. Донск. обл., Морозовск. окр. и в., хутора Акоб-Басова. Н. С. 6 уч. Морозовск. окр. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 5/І—24.
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