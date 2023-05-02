Файк Шлион Файвелевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файк
- Имя
- Шлион
- Отчество
- Файвелевич
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29787. ФАЙК, ШЛИОН ФАЙВЕЛЕВИЧ, 36 л. Гр. г. Минска; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Спекуляц., лиш. св. 4 г., с зач. 1 м. и 27 д. пр. з. Исп. 29 апр. 920.
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