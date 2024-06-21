Волков Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144135. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Кинешем. у., Комаровск. в., д. Пестихи, 25 л.; — Костром. О. С. 9 Окт. 909, 134, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Кинешем. у. отъ 20 Авг. 909 г. (по 170¹ М. — тюр. 9 м.), арест. отд. 2 г. Исп. въ Окт. счит. ср. съ 20 Авг. 909. | 909 36744 169 М. | 905 38254 170¹ М.
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