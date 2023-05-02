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Фирсенко Георгий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирсенко
Имя
Георгий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
13009. Фирсенко Георгий Антонович, 32 л., Валуйск. у. и в., д. Насоново. Н. С. 2 р. Валуйск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 8 сент. 926.

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