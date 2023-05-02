Шпьенов Илларион Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпьенов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12209. ШПЬЕНОВ, ИЛЛАРИОН ФРОЛОВИЧ, 39 л. Гр. Кирилловск. у., Никольско-Торжск. в., с. Ратморова; — Н. С. 3 уч. Кирилловск. у. Халатн. отн. к сл. обяз., штр. 100. 000 р. Исп. 2 янв. 920.
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