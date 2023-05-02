Чередько Евдоким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чередько
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141131. ЧЕРЕДЬКО, ЕВДОКИМЪ ИВАНОВЪ. К. Пинск. у., Морочанск. в., д. Неньковичей, 45 л.; — Минск. О. С. 25 Сент. 909, 169 М., 149, 152 и 1614 У., тюр. 1 г. Исп. 27 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.