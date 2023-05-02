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Чередько Евдоким Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чередько
Имя
Евдоким
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141131. ЧЕРЕДЬКО, ЕВДОКИМЪ ИВАНОВЪ. К. Пинск. у., Морочанск. в., д. Неньковичей, 45 л.; — Минск. О. С. 25 Сент. 909, 169 М., 149, 152 и 1614 У., тюр. 1 г. Исп. 27 Окт. 909.

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