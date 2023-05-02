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Казымов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казымов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4133. КАЗЫМОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 22 л., Пермск. окр., Оханск. р., Подволошинск. в., д. Алекиной. Н. С. 20 уч. Пермск. окр. Ст. 1406, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ХІ—24. 

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