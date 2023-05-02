Фахретдинов Зарнер
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фахретдинов
- Имя
- Зарнер
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12913. Фахретдинов Зарнер, 38 л., Башкирск. АССР, Бирск. к., Асяновск. в., д. Ново-Кангишевой. Н. С. 3 уч. Бирск. к. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1 мар. 926.
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