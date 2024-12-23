Грошев Егор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грошев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100756. ГРОШЕВЪ, ЕГОРЪ ЯКОВЛЕВЪ, К. Меленков. у., Тургеневск. в., д. Селина, 18 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 1 ч. 139, 149, 152, 1452 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Меленков. у. отъ 11 Янв. 908 г., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 6 Іюня 909.
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