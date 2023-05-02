Тер-Саркисов Арменак Аршаков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тер-Саркисов
- Имя
- Арменак
- Отчество
- Аршаков
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88498. ТЕРЪ-САРКИСОВЪ, АРМЕНАКЪ Аршаковъ, 21 г. Пот. поч. гр. г. Баку; — Ново-Маргелан. О. С., 22 Апр. 911, 58, 57, 60, 1 ч. 103 и 1 п. 1 ч. 129 У г. Ул., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 28578 и приг. сего С. отъ 9 Марта 911 г. (2 ч. 102 Уг. Ул., ссыл. на посел.), каторж. раб. 4 г. Исп. 11 Іюня 911.
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