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Суслов Николай Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суслов
Имя
Николай
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
12424. Суслов Николай Егорович, 32 л., Тверск. г., Ржевск. у., Степуринск. в., д. Шилово. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 18 окт. 926.

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