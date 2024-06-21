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Хосвич Пелагея Сильвестрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хосвич
Имя
Пелагея
Отчество
Сильвестрова
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 437
Источник
Скан
Оригинальная запись
140869. ХОСВИЧЪ, ПЕЛАГЕЯ СИЛЬВЕСТРОВА. К. Кобрин. у., Стриговск. в., д. Лѣскова, 30 л.; — Г. С. 2 уч. г. Брестъ-Литовска, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909.

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