Латыпов Фатид
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латыпов
- Имя
- Фатид
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7923. ЛАТЫПОВ ФАТИД, 34 л., Уфимск. К., Булекей-Кудейск. в. Н. С. 7 уч. Уфимск. к. Ст. 181 ч. 1, лиш. св. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 ноября 923.
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