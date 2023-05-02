Блимель Рудольф-Рейнгольд Юлиусов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блимель
- Имя
- Рудольф-Рейнгольд
- Отчество
- Юлиусов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100914. бЛИМЕЛЬ, РУДОЛЬФЪ-РЕЙНгольдъ Юліусовъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ герм.-подд., рд. въ г. Цинтенгофѣ, Пернов. у.; — Рижск. О. С., 4 Окт. 910, 152, 1630 и 1632 У., по сов., съ приг. сего С. отъ 1 Сент. 910 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), каторж. раб. 6 л., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. | 907 47864 1642 У. | 903 46068 170¹ М. | 904 64796 314 У. | 902 29434 1647 У.
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