— Федор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди— Федор Григорьев

— Федор Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Федор
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
18102. ГРИГОРЬЕВЪ, ФЕДОРЪ (безъ фам.), 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гдовск. у., Среднинск. в., д. Средняго-Пути; — Псков. О. С., 11 Нояб. 910, 152, 152¹, 3 п. 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 21 Дек. 910. | 909 100700 1647 У. | 903 11974 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close