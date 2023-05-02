Берг-Фон Николай Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Берг-Фон
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35756. ВЕРГЪ-ФОНЪ, НИКОЛАЙ (ДМИТрій) Александровъ (онъ же Файнбергь). Мщ. изъ СС.-П. г. Ишима, 42 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Тобольск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 149 и 1 ч. 362 У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 1 г. и 10 дн. Исп. 17 Нояб. 908. | 904 69939 302 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 89067, постанов. по сов. съ приг. напеч. въ 98 г. № 100417.
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